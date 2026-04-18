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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Hormuz, la nave Msc Euribia è uscita dallo Stretto: ora viaggia verso il Nord Europa

Mondo
Msc

L’imbarcazione da crociera, rimasta bloccata per un mese e mezzo nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz, ha lasciato definitivamente l'area. Anche il gruppo in una nota ha confermato che l’imbarcazione ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo Stretto ed è ora in viaggio verso il Nord Europa. Il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti

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La nave da crociera Msc Euribia, rimasta bloccata per un mese e mezzo nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz, ha lasciato definitivamente l'area. Nel pomeriggio, secondo i dati AIS, l'unità della compagnia di Gianluigi Aponte aveva già doppiato la penisola di Musandam, all'estremità settentrionale dell'Oman, in uscita dallo Stretto di Hormuz.

Il convoglio delle navi da crociera

La Euribia procede in un convoglio di altre navi da crociera: con lei la Celestyal Journey, nave da crociera di bandiera maltese che dopo 47 giorni di ormeggio a Dubai è riuscita a guadagnare il mare aperto, mentre a breve distanza si trovano anche la Mein Schiff 4 e la Mein Schiff 5 della compagnia TUI Cruises. Erano complessivamente sei le navi da crociera rimaste nell'area allo scoppio della crisi. La Msc Euribia era rimasta a lungo ferma a Dubai, con equipaggio ridotto al minimo.

Msc Euribia lascia Dubai per riprendere il programma di crociere in Nord Europa 

Anche Msc Crociere ha confermato che l’imbarcazione ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo Stretto di Hormuz ed è ora in viaggio verso il Nord Europa. Il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti. “Msc Euribia è in rotta per riprendere la sua stagione nel Nord Europa e, poiché la nave potrà ora rientrare prima del previsto, Msc conferma che la crociera in partenza il 16 maggio da Kiel (e il 17 maggio da Copenaghen) si svolgerà come pianificato in origine, con tutte le successive partenze confermate secondo programma. Gli ospiti le cui crociere sono state cancellate avranno la possibilità di trasferire la propria prenotazione su questa partenza, qualora lo desiderino, e saranno contattati direttamente a partire da domani per ulteriori dettagli”, spiega il gruppo in una nota.

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