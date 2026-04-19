Progressi in colloqui ma accordo lontano, Teheran richiude Hormuz LIVE

Teheran ha già richiuso Hormuz, in risposta al blocco dei porti imposto da Washington. Tre mercantili colpiti da proiettili dei pasdaran, mentre riesce a passare l'italiana Msc. "Non potete ricattarci", avverte Trump. L'accordo è "ancora lontano", afferma il leader iraniano Ghalibaf. “Nessuna data è stata fissata per nuovi colloqui con Usa", ha riferito il vice ministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il "diritto del popolo iraniano" a beneficiare del nucleare. "Israele è un grande alleato, a differenza di altri", ha commentato il presidente Usa. Una riunione ristretta del gabinetto di Netanyahu, discute oggi "i preparativi per la possibilità dell'interruzione della tregua con l'Iran". Lo riporta l'emittente israeliana.

Meloni conferma che Roma farà la sua parte per garantire la navigazione nella Stretto ma solo quando sarà consolidato il cessate il fuoco e dopo l'ok del Parlamento. L'Iran accusa l'Unione europea di fare un uso "strumentale" e "ipocrita" del diritto internazionale, dopo che Bruxelles ha invitato Teheran a mantenere aperto "senza condizioni" lo Stretto di Hormuz.

Tregua violata in Libano: un soldato Unifil francese è morto e altri tre sono stati feriti in un attacco attribuito a Hezbollah, che però nega. Quanto accaduto è "inammissibile", scrive Mattarella a Macron esprimendo il "cordoglio" dell'Italia. Prosegue il viaggio apostolico in Africa di papa Leone, oggi in Angola.

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