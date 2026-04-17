Il cessate il fuoco Israele-Libano può portare davvero alla pace?

Che l'accordo raggiunto possa diventare quacosa di più concreto è tutto da vedere. I dubbi e le perplessità sulle modalità con cui si è arrivati alla tregua sono tanti. A cominciare dalle pressioni esercitate dagli Stati Uniti su Israele per arrivare a una firma, ma resta anche l'incognita Hezbollah e tanti altri fattori di incertezza. Ecco le fragili fondamenta delle trattive e quali sono le prospettive di questa nuova fase