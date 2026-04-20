Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, ha affermato che le azioni dell'Iran nei colloqui con gli Stati Uniti sono strettamente guidate dall'interesse e dalla sicurezza nazionale.Alla domanda se Teheran intendesse partecipare ai colloqui di Islamabad, Azizi ha risposto che "l'Iran agisce in base agli interessi nazionali" e farà tutto il necessario per "garantire gli interessi e la sicurezza del Paese".Ha poi inquadrato la partecipazione ai colloqui come un'estensione degli sforzi del Paese sul campo di battaglia."Consideriamo gli attuali negoziati come una continuazione del campo di battaglia, e non vediamo altro che il campo di battaglia in questo contesto", ha dichiarato."Se si otterranno risultati che confermino quelli del campo di battaglia, allora anche l'arena negoziale sarà un'opportunità per noi... Ma non se gli americani intendono trasformarla in un campo di battaglia con pretese eccessive, basate sul loro approccio intimidatorio".