Crisi energetica, il precedente in Italia: l'austerity del 1973

Introduzione

La situazione in Medio Oriente, con la guerra all’Iran che ha coinvolto diversi Paesi e provocato il blocco dello Stretto di Hormuz, sta mettendo a rischio le forniture energetiche degli Stati europei. Tra prezzi delle materie prime in salita e conteggi sulle scorte a disposizione, l’Ue e i governi stanno ragionando sull’introduzione di misure che vadano a limitare i consumi energetici e contenere la crisi. Si è tornato a parlare, così, anche di lockdown energetico. E anche se la situazione è diversa rispetto a cinquant’anni fa e misure troppo impattanti sulle abitudini dei cittadini sono state per il momento escluse, a molti è tornato in mente l’unico precedente in Italia: ecco cos’è successo nel nostro Paese negli anni Settanta.