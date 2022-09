L'austerity degli anni '70 in Italia: luci spente e stop alle auto

4/10 ©Ansa

In una seduta terminata a notte fonda, il 23 novembre 1973 fu varato il decreto-legge 304, passato alla storia come Decreto austerity. Al Paese fu vietato, dal 2 dicembre, di utilizzare non solo auto e moto nei giorni festivi e di domenica, ma anche barche e aerei privati. “Stiamo entrando in un inverno difficile" spiegò il premier Rumor. Rimasero a piedi anche i ministri e il presidente della Repubblica Giovanni Leone (in foto), che per andare alla cerimonia dell'Immacolata Concezione in piazza di Spagna recuperò dalle rimesse del Quirinale una carrozza a cavalli

Forum Ambrosetti, Mattarella: "Su energia serve risposta europea"