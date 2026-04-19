Msc Euribia ha attraversato Hormuz, ora in viaggio per Nord Europa

Msc Crociere ha comunicato che la nave “ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo Stretto di Hormuz ed è ora in viaggio verso il Nord Europa”, agggiungendo che “il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti”

Si è finalmente sbloccata la situazione per la nave Msc Euribia di Msc Crociere, che ha lasciato

lo Stretto di Hormuz dopo un blocco durato quaranta giorni. A bordo non ci sono passeggeri e l'equipaggio è ridotto al minimo indispensabile. La compagnia ha comunicato in una nota che la nave “ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo Stretto di Hormuz ed è ora in viaggio verso il Nord Europa”, aggiungendo che “il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti”. La nave è dunque in rotta “per riprendere la sua stagione nel Nord Europa (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN IRAN).