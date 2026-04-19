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Iran, Msc Euribia ha attraversato Hormuz: ora in viaggio per Nord Europa

Mondo

Msc Crociere ha comunicato che la nave “ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo Stretto di Hormuz ed è ora in viaggio verso il Nord Europa”, agggiungendo che “il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti”

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Si è finalmente sbloccata la situazione per la nave Msc Euribia di Msc Crociere, che ha lasciato

lo Stretto di Hormuz dopo un blocco durato quaranta giorni. A bordo non ci sono passeggeri e l'equipaggio è ridotto al minimo indispensabile. La compagnia ha comunicato in una nota che la nave “ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo Stretto di Hormuz ed è ora in viaggio verso il Nord Europa”, aggiungendo che “il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti”. La nave è dunque in rotta “per riprendere la sua stagione nel Nord Europa (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN IRAN).

Le navi da crociera

La nave da crociera Msc Euribia, rimasta bloccata per un mese e mezzo nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz, ha lasciato definitivamente l'area. Insieme all'Euribia c'è un convoglio di altre navi da crociera: la Celestyal Journey, la Mein Schiff 4 e la Mein Schiff 5 della compagnia TUI Cruises.

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