Spagna, Sanchez: "Ue sospenda accordo con Israele, viola i diritti"

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez invoca la fine dell'intesa tra Unione Europea e Israele: "È giunto il momento che l'Ue rescinda il proprio accordo di associazione con Israele", ha detto Sanchez. Il premier spagnolo ha precisato: "Non abbiamo nulla contro il popolo israeliano, anzi, è proprio il contrario. Ma un governo che viola il diritto internazionale e, di conseguenza, i principi e i valori dell'Ue non può essere nostro partner. NO ALLA GUERRA".

"Fermare la guerra e Netanyahu"

In un incontro pubblico organizzato dal PSOE con lo slogan “Defiende lo público”, Sanchez ha duramente criticato la guerra in Medioriente: “Questa guerra è un errore immenso – ha detto – non solo sta costando migliaia di vite umane, ma anche milioni di sfollati in tutta la regione mediorientale e milioni di euro di perdite economiche che colpiscono il portafogli della gente”. Sanchez ha quindi proseguito: “Per questo chiedo a chi ha iniziato questa guerra che la fermi, e che fermi Netanyahu”. Quindi l’annuncio della proposta spagnola da sottoporre martedì al Consiglio degli Esteri Ue in Lussemburgo: “Siamo un popolo amico del popolo israeliano ma non siamo d’accordo con le azioni del loro governo, e un governo che viola i principi e i valori dell’Unione Europea non può essere socio dell’Unione Europea. E chiedo l’appoggio di tutti i Paesi dell’Unione Europa a questa proposta spagnola”.