Il presidente degli Stati Uniti torna a parlare di Leone XIV. "Deve capire che Teheran non può avere un'arma nucleare. Il mondo sarebbe in grande pericolo". Il Pontefice durante il suo viaggio in Africa ha continuato le sue critiche contro la guerra, attaccando i leader che spendono miliardi nei conflitti e affermando che il mondo è "devastato da una manciata di tiranni" ascolta articolo

Continua lo scontro tra la Casa Bianca e il Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ieri che il Papa è libero di esprimere le proprie opinioni, ma ha ribadito con fermezza che Teheran non deve in alcun modo dotarsi di un’arma nucleare, definendola una minaccia globale. Nelle ultime settimane Leone XIV, originario di Chicago, si è distinto come una delle voci più critiche rispetto alla guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Un atteggiamento che ha attirato le ripetute critiche di Trump, il quale ha accusato il leader religioso essere "debole" in politica estera e ha persino rivendicato un ruolo nella sua nomina al Sacro soglio pontificio.

"Leone deve capire che l'Iran non può avere l'arma nucleare" "Il Papa deve capire che l’Iran non può avere un’arma nucleare. Il mondo sarebbe in grande pericolo", ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca, sottolineando di non condividere la posizione del pontefice pur riconoscendogli libertà di parola. Per il presidente Usa, il Pontefice "può dire quello che vuole, e io voglio che lo dica, ma posso non essere d’accordo. Penso che l’Iran non possa avere un’arma nucleare". Approfondimento Perché attaccando il Papa stavolta Trump ha scelto il nemico sbagliato