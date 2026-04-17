Trump: "L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro"

"L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro". Lo afferma Donald Trump sul social Truth, allegando al suo messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo dal titolo "L'Italia nega l'uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran" (GUERRA IN IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

Sul Papa

"Ho il diritto di non essere d'accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che il Papa possa dire ciò che vuole, ma io posso essere in disaccordo". Lo ha detto Donald Trump, secondo il quale non c'è alcuna necessità di un incontro con Papa Leone XIV per appianare le divergenze.

Iran e uranio

L'Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Il presidente si è anche detto pronto a volare a Islamabad in caso in un accordo fra i due paesi."E' molto probabile che raggiungeremo un accordo con l'Iran. Sarà un buon accordo", ha osservato il presidente.

Tregua Libano-Israele

"Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo di tempo". Lo afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, riferendosi al cessate il fuoco fra Israele e Libano.