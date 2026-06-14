Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, Usa-Iran, Trump punta all’accordo oggi, nel giorno del suo compleanno. La firma a distanza senza un incontro. Ma Teheran frena ancora sui tempi. Il tycoon pronto a partecipare al G7 a Evian. Vannacci lancia il suo partito: “Orgogliosi di essere feccia”. Garlasco, Stasi lascia il carcere. La Casa Bianca blocca l’AI di Anthropic. Mondiali, il Brasile di Ancelotti pareggia all’esordio con il Marocco. F1, a Barcellona c’è Hamilton in prima fila
- Usa-Iran, la firma a distanza. L’intesa sarà siglata senza un incontro. Trump: pronti. Teheran: serve altro tempo. Il tycoon domani al G7: gli alleati ci aiuteranno a sminare Hormuz. La Casa Bianca contro l’AI di Anthropic: stop ai due modelli più potenti. Vannacci lancia il suo partito: “Noi orgogliosi di essere feccia”. Garlasco, Stasi è fuori: “Un giro in moto è la prima cosa che voglio fare”.
- Un accordo a distanza. Tra Usa e Iran resta l’intesa ma non sui tempi. Trump: firma subito. Teheran: non in queste ore. Salta la cerimonia a Ginevra. Trump compie 80 anni e parte per il G7, poi la visita a Macron. Spese militari, veto della Lega. Crosetto minaccia le dimissioni. Nasce il partito di Vannacci: “L’orgoglio di essere feccia”. Stasi, il primo giorno della libertà ritrovata: “È un nuovo inizio”.
- Pompeo: Iran, sbagliato fidarsi. Parla l’ex segretario di Stato Usa: il regime va annientato. Nuovo annuncio di Trump: oggi la pace. Il presidente punta a un accordo prima dell’incontro di mercoledì con Macron. Il regime: serve più tempo. Orgoglio Vannacci: “Siamo la feccia”. Spese militari e Safe: rabbia Crosetto. È un giallo l’omicidio dell’interprete di re Carlo. La strage degli alpinisti: sette morti in due giorni.
- Trump in pressing: oggi l’accordo e apriamo Hormuz. Teheran frena: serve tempo. La firma sarà da remoto. Donald sogna l’intesa nel giorno dei suoi 80 anni. Paura per le sorelline: le cercano nel lago. Le ragazzine scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, Non si esclude nessuna ipotesi. Stasi lascia il carcere, non tornerà a Garlasco. L’incontro con la madre. Vannacci difende i CinqueStelle sulle “ginocchiere” di Meloni.
- L’ora di Amorim. La corsa alla panchina del Milan: Cardinale è alla svolta, il portoghese ex United adesso è in cima alla lista. E intanto Rangnick rinnova con l’Austria. Juve, Spalletti in pressing su Vlahovic. Mondiali, Brasile: Vinicius non basta. Soltanto un pari contro il Marocco. Una magia del campione del Real salva Ancelotti. F1, Lewis e Kimi all’attacco. Russell in pole a Barcellona. Ma possiamo sognare ancora.
- Salvate il Milan. Dopo il rifiuto di Rangnick mancano ancora il dt e l’allenatore. Tifosi disorientati dal club di Cardinale. Frenata per Glasner, avanza Amorim. Mondiali, Havertz e Malen, la scena è vostra. Tocca a Germania e Olanda. F1, Lewis l’anti Mercedes. Lotito a zero, Lazio: una crisi senza fine.
- Vertice Carnevali-Spalletti a Forte dei Marmi per progettare la nuova Juve: “Riparliamo anche di Vlahovic”. Abate al Toro accende Valsi. Milan, ora in pole c’è Amorim. F1, Lewis è tornato Hamilton: è in prima fila. La nuova Ferrari sogna malgrado l’incubo Leclerc. Mondiali, sarà vera Germania? Curacao da scoprire. Usa, Pulisic come a Hollywood per il sogno americano.
- Trump compie 80 anni e si regala l’intesa in Iran. Ma Teheran gioca sporco. Israele non vuole fermarsi: assedio a Hezbollah in Libano. Il primo giorno di libertà di Stasi. E regala la tv all’amico di cella. La rete napoletana di Hannoun: ecco il campo islamico. L’indagato per terrorismo all’evento con Avs e 5s. Ilva, la svolta a sorpresa dei commissari. Torna l’idea dello Stato come azionista. Vannacci difende gli insulti alla Meloni, Tajani: “Ormai sta con la sinistra”.
- Imprese europee verso Wall Street. Trump: intesa, firma oggi. Ma Teheran frena ancora. Pressing del governo Usa, Anthropic sospende i nuovi modelli di AI. BTp Italia Sì, da domani a venerdì la corsa del titolo anti-inflazione. Lavoro e aiuti: il 40% degli addetti in possesso dei requisiti non li chiede.
- I fiaschi di Nordio. Lo dice lui stesso, report del suo ministero: 4 anni di flop. Tutto peggiorato, obiettivi Pnrr falliti sul penale e il civile, le carceri strapiene, l’app digitale in tilt, intercettazioni più cari, meno sicurezza. Trump e la “pace del compleanno”: l’Iran si fa pregare. Le foto inedite di Capaci: auto, cratere, cicche e skate dei boss. Vannacci attacca Meloni e Salvini e umilia i cronisti.
- La strana alleanza: il soccorso di Vannacci a grillini e Landini. La Meloni definita premier “cortigiana” o “con le ginocchiere”. Per lui “non c’è offesa”. Poi benedice i giornalisti di sinistra: “Qui grazie a loro”. Iran, accordo sempre più vicino ma si firmerà tutto “da remoto”. Il tour “da casta” di Bonelli nelle stanze chiuse al pubblico. I veri padri della remigrazione? Clinton, Obama e Napolitano. Rivolta dei tifosi contro il Milan che scorda la morte di Silvio Berlusconi.
- Iran-Usa, l’accordo nasce nel caos. Hormuz verrà aperto subito dopo. “Si firma oggi, anzi domani”: confusione totale sulla chiusura dell’intesa e sul futuro dello stretto. Ancora raid israeliani sul Libano. Il tycoon si arricchisce con la guerra: 10 miliardi tramite i suoi veicoli finanziari. La nascita di Futuro nazionale, lo show fascista di Vannacci: “Noi, la feccia”.
- “Vannacci è l’alternativa a Meloni”, intervista a Gianni Alemanno. Loro Belfast, noi Vannacci. È ora di un patto repubblicano sulla sicurezza per combattere le demagogie di destra e sinistra sull’immigrazione. Al bando la retorica, il Papa alle Canarie parla di immigrazione tirando le orecchie ai cattolici assistenzialisti.
- Trump insiste: è tregua. Ma l’Iran frena sulla firma. Il tyccon vuole l’accordo oggi (il giorno del suo compleanno) ma salta l’incontro a Ginevra. Dentro l’Intelligenza artificiale: il mega Data Center italiano. Vannacci show: fieri di essere feccia. Modena, pistola finta contro il prof: le sigarette o sparo. Il dirigente lo ha allontanato dall’istituto.
- Servizio civile. Tantissimi in piazza a Roma per contestare il raduno di pochi sostenitori della remigrazione. Nel giorno in cui il generale Vannacci battezza il suo partito a cui non basta più essere blandito dalla maggioranza al governo. E tenta un rilancio razzista e nostalgico del fascismo. Trump compie 80 anni: Morituri te salutant. Cuba allo stremo, le mosse di Diaz-Canel: “È tempo di riforme”.