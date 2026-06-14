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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei giornali, Usa-Iran, Trump punta all’accordo oggi, nel giorno del suo compleanno. La firma a distanza senza un incontro. Ma Teheran frena ancora sui tempi. Il tycoon pronto a partecipare al G7 a Evian. Vannacci lancia il suo partito: “Orgogliosi di essere feccia”. Garlasco, Stasi lascia il carcere. La Casa Bianca blocca l’AI di Anthropic. Mondiali, il Brasile di Ancelotti pareggia all’esordio con il Marocco. F1, a Barcellona c’è Hamilton in prima fila

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