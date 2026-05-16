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Friuli, trovati senza vita i due escursionisti dispersi in montagna

Cronaca

I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione civile Fvg lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan e successivamente recuperati

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Si sono concluse con il ritrovamento dei corpi senza vita dei due escursionisti dispersi le ricerche iniziate ieri nell'area montana di Verzegnis in provincia di Udine. Le vittime sono state individuate questa mattina dall'elicottero della Protezione civile Fvg lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan e successivamente recuperati.

Le ricerche

I due escursionisti sono un cittadino austriaco, di 23 anni, e un cittadino statunitense, di 24, residente in Germania. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido. L'incidente è avvenuto in punto molto complesso da raggiungere da terra, per questa ragione il recupero delle salme è avvenuto utilizzando il verricello e issandole sull' elicottero.

Approfondimento

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Una valanga si è staccata sul versante aquilano del Gran Sasso in località i Valloni, tra Campo Imperatore e Fonte Cerreto, base della funivia. Squadre di terra di Cnsas, il Soccorso Alpino, e Guardia di Finanza sono in perlustrazione nella zona, con l'ausilio di un elicottero decollato dall'Aquila e di una unità cinofila antivalanghe. Non risulta al momento che vi fossero sul posto persone impegnate in fuoripista, tuttavia i controlli proseguono. UFFICIO STAMPA CNSAS +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

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