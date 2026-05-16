Friuli, trovati senza vita i due escursionisti dispersi in montagna

I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione civile Fvg lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan e successivamente recuperati

Si sono concluse con il ritrovamento dei corpi senza vita dei due escursionisti dispersi le ricerche iniziate ieri nell'area montana di Verzegnis in provincia di Udine. Le vittime sono state individuate questa mattina dall'elicottero della Protezione civile Fvg lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan e successivamente recuperati.

Le ricerche

I due escursionisti sono un cittadino austriaco, di 23 anni, e un cittadino statunitense, di 24, residente in Germania. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido. L'incidente è avvenuto in punto molto complesso da raggiungere da terra, per questa ragione il recupero delle salme è avvenuto utilizzando il verricello e issandole sull' elicottero.