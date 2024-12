Saldi, la stagione invernale al via dal 4 gennaio 2025. Il calendario

Introduzione

Il 4 gennaio 2025 inizieranno i saldi invernali in gran parte delle regioni italiane, in conformità con quanto stabilito dalla Conferenza unificata con l’accordo del 24 marzo 2011. Dureranno otto settimane anche non continuative e saranno i comuni a definirne la scansione temporale. Seguono - come ogni anno - i saldi estivi, che si sono tenuti in luglio