Introduzione

A giugno 2024, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio hanno registrato un calo sia in valore sia in volume. A indicarlo è l'Istat, che ha rilevato una variazione congiunturale negativa del -0,2%. E su base tendenziale, a giugno rispetto allo stesso mese del 2023, le vendite al dettaglio calano dell'1% in valore e dell'1,8% in volume.

Questi dati, secondo Confcommercio, sono "un segnale dei molteplici elementi di fragilità che caratterizzano l'attuale fase congiunturale". E aggiunge: "I progressi sul fronte dell'occupazione, il consolidarsi di dinamiche inflazionistiche contenute e il miglioramento della fiducia delle famiglie non riescono a tradursi in comportamenti di consumo più dinamici". Preoccupata Confesercenti: "Il potere d'acquisto è in ripresa, i consumi no. Si tratta di un vero e proprio enigma", "un segnale che desta preoccupazione in un quadro caratterizzato da un reddito disponibile in recupero, da un'occupazione che registra andamenti positivi e da una dinamica inflattiva in netto ridimensionamento". "Dati pessimi. Si ritorna a mangiare meno cibo. Italiani costretti quest'estate a una cura dimagrante forzata", rileva l'Unione nazionale consumatori.