Un indicatore chiave di questo cambiamento è il numero di “Sms" inviati. Nel 2013, erano 77,78 miliardi, mentre oggi sono scesi a 4,10 miliardi. Per ogni Sim attiva, si è passati da circa 70 sms mensili per utente a soli 4 messaggi al mese nel 2023. Nello specifico, come sottolineato da Assium, per ogni Sim attiva, si è passati da circa 70 sms mensili per utente a soli 4 messaggi al mese nel 2023