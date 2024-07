Novità Samsung, arrivano i nuovi telefoni pieghevoli con l’I.A.

Nel tradizionale evento estivo Unpacked, Samsung ha presentato tante novità tra cui i nuovi foldable Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Parola d’ordine intelligenza artificiale. Li abbiamo provati in anteprima

Samsung continua a puntare tanto sui telefoni pieghevoli e nel tradizionale evento estivo Unpacked presenta i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Non solo, si espande anche l’ecosistema con i nuovi smartwatch e le nuove cuffie.

Galaxy Z Fold6

Parola d’ordine intelligenza artificiale Introdotta già a inizio anno sugli smartphone S24 (qui la nostra recensione completa), l’intelligenza artificiale è protagonista anche dei nuovi telefoni pieghevoli del 2024, spiega a Sky TG24 Nicolò Bellorini, Vicepresidente della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia: “Abbiamo lanciato per primi l’intelligenza artificiale negli smartphone e adesso Galaxy AI arriva anche con i nuovi prodotti foldable in maniera ancora migliorata". Flip e Fold integrano l’ultimo processore mobile, Snapdragon 8 che permette agli smartphone di offrire nuove possibilità massimizzando l’aiuto quotidiano che l’intelligenza artificiale ci può dare. Facciamo alcuni esempi: attraverso il grande schermo del Fold o il pratico schermo pieghevole del Flip l’intelligenza artificiale permette di trasformare schizzi fatti a penna in vere e proprie illustrazioni, può aiutare a scrivere messaggi o mail nel tono più giusto (professionale, scherzoso, ironico, incisivo, etc), può fare il riassunto di lunghi testi o lunghe lezioni registrate o, ancora, effettuare traduzioni simultanee in diretta permettendoci - come abbiamo fatto noi nella demo presentata da Samsung - di conversare in un’altra lingua (il coreano, in questo caso) con una chef.

Galaxy Z Flip6

Z Fold6 e Z Flip6: le caratteristiche principali I nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 rispetto ai modelli precedenti si presentano con un design rinnovato, sono più leggeri e più solidi, con bordi piatti, integrano una cerniera a doppio binario e si preannunciano ultra-resistenti alle cadute grazie alla struttura realizzata in Armor Aluminium e alla protezione degli schermi in Corning Gorilla Glass Victus 2. A nostro avviso Galaxy Z Fold6 con il suo grande schermo interno è un telefono adatto ai professionisti, ai creatori digitali, a tutti coloro che viaggiano tanto o lavorano in mobilità. Z Flip6, ormai diventato iconico, permette di usare tante funzionalità dal pratico schermo esterno da 3,4 pollici senza neanche aprire il telefono. Il tutto con la protezione Samsung Knox, la piattaforma esclusiva di Samsung Galaxy che protegge le informazioni critiche e elimina le vulnerabilità.

Le nuove cuffie della serie Galaxy Buds3

Le nuove cuffie e i nuovi smartwatch Novità anche per quanto riguarda l’ecosistema Samsung che si arricchisce di due nuovi modelli di smartwatch e due nuovi modelli di cuffie. Per quanto riguarda le cuffie, la serie Galaxy Buds3 (che arrivano nella versione “normale” e nella versione “Pro”) integra Galaxy AI: con la funzione Interprete è possibile ascoltare la traduzione di una lingua straniera direttamente negli auricolari, i comandi vocali permettono di gestire tante funzionalità dello smartphone a mani libere, nella versione Pro l’intelligenza artificiale è anche in grado di ridurre i rumori circostanti facendo passare alle nostre orecchie soltanto quelli importanti (blocca, dunque, i lavori stradali ma fa passare il suono di un clacson o l’annuncio di un treno in stazione).

I nuovi smartwatch Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra