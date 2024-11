Scarpe, le sneakers di tendenza tra le star per l'Autunno/Inverno 2024

8/15 People Picture/Raymond Shutterstock via Ipa/Fotogramma

ROSSO DI STAGIONE - Le sneakers si sono fatte largo da un bel po' sul red carpet ma la novità è la scelta di armonizzarle nello styling, per renderle ancora più sovrane in un territorio normalmente votato al glamour e all'eleganza formale.

JK Simmons, per la prima di Red One, il film di Natale di cui è protagonista, le ha scelte in palette col blazer in velluto (che richiama, appunto, le feste di fine anno)



