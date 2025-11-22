Forte nevicata in Sardegna, fino a 50 cm ai piedi del Gennargentu

Offerte Black Friday
Forte nevicata in Sardegna, fino a 50 centimentri ai piedi del Gennargentu

Sabato mattina gran parte del centro dell'isola si è svegliato sotto una coltre di neve tra i 10 e i 20 centimetri. Un record rispetto ai passati mesi di novembre. Da ieri notte i mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia di Nuoro sono al lavoro sulle principali strade del territorio. Nessuna criticità registrata

