Ondata di gelo in Usa e Canada, record di neve a Chicago. FOTO

Ondata di gelo artico negli Stati Uniti e in Canada, record di neve a Chicago. FOTO

Mondo fotogallery
8 foto
©Getty

Nel weekend le città del Midwest statunitense, in particolar modo Chicago, si sono svegliate sotto un'ampia coltre di neve. Le temperature, in città come Ottawa e Montreal, possono raggiungere i -25°C. Disagi nei trasporti stradali ma anche treni e voli in ritardo o cancellati

