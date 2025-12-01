Ondata di gelo in Usa e Canada, record di neve a Chicago. FOTO

Ondata di gelo artico negli Stati Uniti e in Canada, record di neve a Chicago. FOTO
Nel weekend le città del Midwest statunitense, in particolar modo Chicago, si sono svegliate sotto un'ampia coltre di neve. Le temperature, in città come Ottawa e Montreal, possono raggiungere i -25°C. Disagi nei trasporti stradali ma anche treni e voli in ritardo o cancellati
- Una forte tempesta di neve ha colpito gli Stati del Midwest americano. Freddo artico e abbondanti nevicate hanno provocato condizioni avverse in un’ampia area degli Stati Uniti bloccando anche il traffico e rallentando la circolazione in diversi centri urbani
- Maggiormente colpita la città di Chicago che lo scorso fine settimana, tra sabato 29 e domenica 30 novembre, è stata rivestita da una coltre bianca da record. Secondo i servizi meteorologici, come riportato da ilMeteo.it, si è accumulata neve fino a 20 centimetri
- Le autorità si sono attivate per ripulire le strade e invitando i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari
- Il gelo è arrivato in tutto il Nord America. Nelle grandi città, come riportato da ilMeteo.it, ad esempio Chicago, Toronto, Detroit, Buffalo e New York, le minime notturne potranno spingersi su valori estremi, scendendo fino a -14/-17°C, mentre, in Canada, tra Ottawa e Montreal il termometro potrebbe raggiungere i -25°C
- Il forte vento e la copiosa neve hanno provocato grandi disagi anche nei trasporti
- Anche il trasporto ferroviario ha subito alcuni disagi, con ritardi e cancellazioni dovute al ghiaccio e alla neve che rendono pericoloso viaggiare sui binari
- Stessi disagi anche per quanto riguarda il trasporto aereo, rallentato dalla neve in pista che richiede tempo per essere ben ripulita ma anche dal forte vento
- In particolare all'aeroporto di Chicago i voli hanno subito ritardi e cancellazioni nel fine settimana