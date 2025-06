Giornata Mondiale della giocoleria, i festival da non perdere

Gli appuntamenti con il circo più famosi in Europa includono il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, il Festival Internazionale del Circo di Latina e il festival Elefant d'Or di Girona. Questi festival sono conosciuti per la loro competizione di talenti circensi provenienti da tutto il mondo e per gli eventi collaterali

I festival di circo più famosi in Europa includono il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, il Festival Internazionale del Circo di Latina e il festival Elefant d'Or di Girona. Questi festival sono conosciuti per la loro competizione di talenti circensi provenienti da tutto il mondo e per gli eventi collaterali. Inoltre vale la pena vedere una volta nella vita il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo (Monaco), il Festival Internazionale del Circo di Latina che è una delle rassegne circensi più importanti e seguite al mondo, con una competizione tra artisti provenienti da cinque continenti e numerosi eventi collaterali. E infine il Festival Internazionale del Circo Elefant d'Or di Girona, in Spagna, che è un evento circense di grande successo con un numero significativo di spettatori ogni anno.

La Giornata Mondiale della Giocoleria , che si celebra ogni anno il terzo sabato di giugno, è una giornata dedicata a celebrare l'arte della giocoleria. In Italia e in Europa, numerosi festival offrono spettacoli e attività legate a questo affascinante mondo. La Giornata ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'arte della giocoleria, fornendo assistenza e visibilità agli artisti giocolieri di tutto il mondo: un'occasione per celebrare la creatività, la destrezza e l'abilità di chi pratica questa disciplina.

Gli eventi in programma in questi giorni

Dal 12 giugno al 7 luglio, Pescara torna capitale del circo contemporaneo con la 19esima edizione di Funambolika, un’esplosione di creatività, acrobazia e poesia: in esclusiva nazionale, produzioni inedite da tutto il mondo. Sarà la compagnia italiana del Circo El Grito, tra i massimi esponenti del circo d’innovazione in Europa, ad aprire la 19ª edizione del festival. Sotto il proprio tendone allestito al Porto Turistico Marina di Pescara, El Grito porterà in scena due lavori profondamente diversi, ma uniti dalla stessa tensione poetica, fisica e narrativa, capaci di incarnare pienamente lo spirito del nuovo circo.

Circonferenze Festival

A Rho dal 19 al 22 giugno è in scena Circonferenze Festival di Circo e Teatro di Strada che ‘viaggerà’ in diversi luoghi della città: giovedì si apriranno i battenti con l’inaugurazione del nuovo punto ristoro, Circoristò in Piazza San Vittore, nel centro di Rho; venerdì sera il Festival sarà in Piazza Jannacci, davanti al bellissimo teatro cittadino con il Premio Vassalli; sabato occuperà tutto il centro storico con moltissimi spettacoli e domenica si sposterà nel parco di Villa Burba per il LudobusSì e il grande spettacolo finale.

Festival internazionale di circo contemporaneo

Dal 26 giugno al 20 luglio si rinnova a Pesaro l'atteso appuntamento con il festival di arti circensi contemporanee senza coinvolgimento di animali realizzato nello splendido scenario naturale del Parco Miralfiore appositamente allestito. AMAT garantisce la presenza di Compagnie e artisti attivi nelle più importanti rassegne in Italia e all’estero capaci di stimolare la fantasia e creare nuovi incanti per tutti i target di età. Infine "Altrove: Festival di Circo e Teatro di Strada" a Bollate, dal 27 al 29 giugno. Questo festival offre un'esperienza coinvolgente con spettacoli acrobatici, giocoleria, clown e teatro di figura.