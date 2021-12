8/11 ©IPA/Fotogramma

Con il circo gira per tutto il mondo, conquistando il pubblico ovunque si esibisca. E vive indimenticabili avventure. La più singolare avviene in Iran. È il 1997 e il suo circo resta bloccato con 100 artisti e 50 animali in seguito alla rivoluzione nella residenza dello Scià di Persia. Moira e la sua squadra vengono portati in salvo con l’invio da parte dell’Italia della nave Achille Lauro