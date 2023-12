Sicurezza ospedali, in Italia uno su 3 non rispetta norme antincendio

Un quadro complessivo dettagliato relativo agli oltre mille ospedali italiani non è disponibile, spiega il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore. Il nodo è la difficoltà ad adeguarsi alla normativa e alle sue scadenze, non facili da rispettare sia per motivi logistici sia per la carenza di finanziamenti. Gli ospedali con l'età media più alta sono in Umbria, Lazio e Toscana; i più recenti in Valle d'Aosta, Molise e Calabria