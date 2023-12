In una nota di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime "il più sentito cordoglio ai famigliari delle vittime e la vicinanza a tutte le persone colpite" dal rogo. Tre le persone che hanno perso la vita, circa 200 i pazienti evacuati. Commenti anche dai ministri Orazio Schillaci e Matteo Salvini, oltre che dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Sia Schillaci sia Rocca si sono recati sul posto ascolta articolo

Mentre si cerca ancora di capire cosa abbia provocato l’incendio che nell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli è costato la vita a tre persone, arrivano le reazioni del mondo della politica. In una nota di Palazzo Chigi, si legge che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime "il più sentito cordoglio ai famigliari delle vittime e la vicinanza a tutte le persone colpite". Commenti anche dai ministri Orazio Schillaci e Matteo Salvini, oltre che dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Sia Schillaci sia Rocca si sono recati sul posto.

I ministri Schillaci e Salvini "Sono qui per portare il mio cordoglio e quello del governo di fronte a questa tragedia – ha detto il ministro della Salute Schillaci –. Sono stato sempre in contatto col presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Porto la mia vicinanza ai parenti delle vittime e a tutti i pazienti che erano ricoverati. Mi complimento con tutti e in particolare con le forze dell'ordine e gli operatori sanitari, perché ancora una volta hanno dimostrato le loro qualità in un momento di grande difficoltà. I pazienti sono stati messi in sicurezza. Non so cosa può essere successo, ma abbiamo massima fiducia negli inquirenti". In mattinata, in una nota, Schillaci aveva definito il rogo “spaventoso” e aveva aggiunto: “Auspichiamo che le indagini chiariscano al più presto le cause che hanno portato al rogo". Un commento è arrivato anche dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Quanto successo all’ospedale di Tivoli è sconvolgente. Una preghiera per le vittime, un abbraccio affettuoso ai loro cari, l’impegno affinché venga fatta chiarezza in tempi rapidissimi”, ha scritto sui social. vedi anche L'incendio all'ospedale di Tivoli

Rocca: “Capire quello che è accaduto” “Dobbiamo capire quello che è accaduto e come si sono propagate le fiamme”, ha detto anche il governatore del Lazio Rocca. “La polizia scientifica darà l'esito e le valutazioni, per capire quale sia la natura, come ciò sia potuto succedere”, ha aggiunto rispondendo alla domanda se il sistema antincendio abbia funzionato. Rocca, arrivato a Tivoli, ha incontrato i vertici della Asl locale e il prefetto Lamberto Giannini. "Sono stati momenti caotici, questo non doveva accadere. Cercheremo di capire le cause e trovare le soluzioni. Il pronto soccorso dell'ospedale è distrutto. Ci vorranno settimane", ha spiegato. "L'incendio lascia attoniti, una tragedia enorme. Questo è il momento di esprimere cordoglio per le vittime e la vicinanza ai famigliari e un sincero ringraziamento al personale sanitario, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine che con professionalità e spirito di servizio hanno affrontato una notte terribile. Poi verrà il momento di capire le cause di questa tragedia e le responsabilità”, ha detto invece il Consigliere della regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha invece commentato: "Ci stringiamo ai familiari delle vittime e a tutta la comunità di Tivoli per la terribile tragedia che si è consumata questa notte all'Ospedale San Giovanni Evangelista. Grazie ai Vigili del fuoco e a tutto il personale sanitario per il grandissimo impegno nei soccorsi".

Le altre reazioni Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha espresso “profondo cordoglio per la tragedia. Giungano le mie sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e la mia vicinanza ai pazienti e al personale sanitario. Rivolgo un particolare ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, alla Protezione Civile e ai volontari". "Quanto accaduto lascia dentro tutti noi un senso di profonda tristezza e dolore. Desidero esprimere cordoglio per le vittime del terribile incendio e vicinanza ai loro familiari, con l'auspicio che venga fatta piena luce sulle cause di questa tragedia", ha detto la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli. "Profondo cordoglio per quanto accaduto e vicinanza alle famiglie delle vittime. Condividiamo il dolore che una simile tragedia ha causato in questo centro importante per la provincia di Roma", ha detto invece il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. In una nota, i parlamentari eletti nel Lazio del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato - Francesco Silvestri, Stefano Patuanelli, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, Alessandra Maiorino – hanno dichiarato: "L'incendio dell'ospedale di Tivoli, costato morti, feriti ed evacuati, ci lascia esterrefatti. Esprimiamo tutto il nostro cordoglio ai familiari delle vittime di questa tragedia e il nostro pieno sostegno e supporto alla comunità tiburtina. Ora fare piena luce sulle cause e responsabilità". "Morire in ospedale per un incendio. Alle loro famiglie le mie sentite condoglianze. Non è tollerabile che fatti di questo genere possano accadere. Il Ssn pubblico dovrebbe essere una priorità ma si investe su altro. Il ministro Schillaci venga a riferire in Parlamento”, è stato invece il commento del co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.