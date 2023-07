Sono state 81 le persone portate in 15 ospedali diversi, tutti per intossicazione. Due sono in condizioni critiche, intubati al Policlinico, sei le vittime. Le cause della tragedia saranno certe solo con i risultati delle analisi scientifiche dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo

Potrebbe essere stato un corto circuito o una sigaretta lasciata accesa a causare l'incendio nella stanza 605 al primo piano della Rsa 'Casa dei coniugi' in via dei Cinquecento, alla periferia di Milano, che ha causato la morte di sei persone.

L'incendio e le indagini sul rogo

Le vittime sono le due donne che dormivano nella stanza Nadia Rossi, 69 anni, e Laura Blasek, di 86 anni, e altri quattro ospiti uccisi dal fitto fumo che ha invaso il corridoio e le altre stanze del reparto: Mikhail Duci, 73 anni, Anna Garzia, 85, Loredana Labate, 84, e Paola Castoldi, 75 anni. Le cause della tragedia saranno certe solo con i risultati delle analisi scientifiche dei vigili del fuoco e dagli agenti della polizia, così come eventuali delle problematiche nel sistema di sicurezza antincendio e di rilevazione dei fumi. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo.

Sono state 81 le persone portate in 15 ospedali diversi, tutti per intossicazione. Due sono in condizioni critiche, intubati al Policlinico. Il procuratore di Milano, Marcello Viola e l'aggiunto a capo del pool Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro Tiziana Siciliano hanno aperto un'inchiesta che ipotizza l'omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Siciliano ha spiegato che il letto di una delle due degenti era ridotto a uno scheletro, per questo si pensa che le fiamme siano partite dal suo letto.

Ora il nucleo investigativo dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia scientifica dovranno compiere accertamenti complessi: verificare se erano funzionanti l'allarme e il sistema antincendio, se l'sos lanciato dagli operatori sia stato tempestivo e se il numero di persone in servizio (otto) fossero sufficienti per garantire la sicurezza.