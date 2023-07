Incendio Milano, cos'è la Rsa Casa per coniugi di via dei Cinquecento

Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio è divampato, a Milano in via dei Cinquecento, un incendio nella Rsa la Casa per coniugi. Si tratta di una residenza sanitaria assistenziale di proprietà del Comune e gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni. È dedicata ad accogliere anziani con vari livelli di non autosufficienza, che non hanno bisogno di prestazioni ospedaliere. È suddivisa in 12 nuclei di cui due dedicati a malati di Alzheimer. (LE FOTO)