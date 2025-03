Sanità, aumentano aggressioni a operatori sanitari (+5,5%): per ogni Asl 116 casi. I dati

Non si fermano le aggressioni agli operatori sanitari in Italia. I dati sul fenomeno sono chiari. Nell'ultimo anno, le aziende sanitarie italiane hanno registrato un incremento del 5,5% degli episodi di violenza ai danni del personale, consolidando una tendenza già osservata negli ultimi anni. In media, ogni azienda ha subito 116 episodi in un solo anno. In occasione della Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere ha presentato a Pisa i risultati di una survey: emerge il senso di diffusa delegittimazione del Servizio sanitario nazionale percepito in modo unanime dalle aziende sanitarie italiane.

Migliore (Fiaso): nuova narrazione contro aggressioni a sanitari

"È necessario cambiare la narrazione sulla sanità pubblica: i cittadini devono tornare ad avere fiducia nel Ssn". Il presidente di Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, Giovanni Migliore, commenta i dati della survey presentata a Pisa in occasione della giornata contro la violenza ai sanitari. "Ogni giorno il nostro Servizio sanitario nazionale fornisce milioni di prestazioni, garantendo cure di eccellenza, interventi di chirurgia complessa e l'uso di tecnologie all'avanguardia. La sanità pubblica resta un fiore all'occhiello dell'Italia, che il mondo ci invidia. Il Governo ha già inasprito le pene per chi commette atti violenti, come Fiaso ha richiesto per prima, ma ora è tempo di andare oltre. Dobbiamo lavorare per ricucire l'alleanza tra cittadini e sistema di cure, rafforzando la fiducia e il rispetto reciproco". Fiaso ha ribadito il proprio impegno nel promuovere azioni concrete per garantire ambienti di lavoro sicuri per tutti i professionisti della sanità, "affinché possano operare senza il timore di subire aggressioni, garantendo così un'assistenza adeguata e serena ai cittadini".