Roma, lamenta mancato ricovero e aggredisce infermiera: donna fermata

Contrariata dal ricovero negato, ha aggredito con calci e pugni un’infermiera e un'operatrice socio-sanitaria in servizio al pronto soccorso, poi medicate per lesioni guaribili in una settimana. E' successo giovedì pomeriggio, all’ospedale Sandro Pertini. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato la donna, una 42enne italiana senza fissa dimora, per interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale sanitario.