Crans Montana, direttiva del Viminale: "Più controlli nei locali"

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha inviato a tutti i prefetti una direttiva per incrementare i controlli nei locali pubblici, a partire dalle norme antincendio. "La tragedia di Crans-Montana ha riproposto all'attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo", si legge nella nota
Arriva la stretta del Viminale per i locali a seguito della tragedia avvenuta nel bar Le Constellation a Crans Montana. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha inviato a tutti i prefetti una direttiva per incrementare i controlli nei locali pubblici, a partire dalle norme antincendio. "La tragedia di Crans-Montana ha riproposto all'attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo", si legge nella nota ufficiale, in cui si specifica la volontà di "intensificare al massimo l'attività di controllo sulle attività di intrattenimento".
Viminale: "Intensificare al massimo l'attività di controllo"
"Il nostro sistema di safety, come noto, imperniato su regole e procedure molto rigorose, ha mostrato nel tempo grande affidabilità, costituendo un modello di riferimento anche all'estero", riferisce ancora il Viminale. Tuttavia, "quanto verificatosi nel piccolo centro montano in Svizzera, impone a tutte le componenti del nostro sistema di sicurezza, in via precauzionale, di intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva, l'attività di controllo sulle attività di intrattenimento al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori".