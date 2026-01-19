Annullati due eventi che avrebbero dovuto essere ospitati da Casa Svizzera a Milano e un galà a inviti sulle Alpi. L'ente di promozione turistica sceglie un profilo basso per evitare che momenti di festa possano cozzare con il clima creato dalla tragedia in Italia
La Svizzera ha deciso di cancellare una serie di eventi promozionali legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina in seguito alla forte eco che in Italia continua ad avere la tragedia di Crans-Montana. A renderlo noto è stato il sito di informazione svizzera Les Temps, secondo cui Presence Suisse, l’ente pubblico incaricato di promuovere l’immagine turistica e culturale della Svizzera, ha annullato due serate di festa che avrebbero dovuto essere ospitate da Casa Svizzera a Milano (un evento legato alla gastronomia e uno legato alla musica) e un gala a inviti sulle Alpi.
Profilo basso
La parola d’ordine è dunque "profilo basso", per evitare che momenti di festa possano cozzare con il clima creato dalla tragedia in Italia. “Il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l’ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto, ci hanno spinti a rivalutare tutto e ad adeguare il programma”, ha spiegato alla Radio Svizzera Alexandre Edelmann, capo di Presenza Svizzera. Rinviato anche un progetto di comunicazione, mentre resteranno i concerti di corno delle Alpi.
