La Svizzera ha deciso di cancellare una serie di eventi promozionali legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina in seguito alla forte eco che in Italia continua ad avere la tragedia di Crans-Montana. A renderlo noto è stato il sito di informazione svizzera Les Temps, secondo cui Presence Suisse, l’ente pubblico incaricato di promuovere l’immagine turistica e culturale della Svizzera, ha annullato due serate di festa che avrebbero dovuto essere ospitate da Casa Svizzera a Milano (un evento legato alla gastronomia e uno legato alla musica) e un gala a inviti sulle Alpi.