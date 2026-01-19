Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Dopo Crans-Montana la Svizzera annulla eventi promozionali per Milano-Cortina

Mondo
©Getty

Annullati due eventi che avrebbero dovuto essere ospitati da Casa Svizzera a Milano e un galà a inviti sulle Alpi. L'ente di promozione turistica sceglie un profilo basso per evitare che momenti di festa possano cozzare con il clima creato dalla tragedia in Italia

ascolta articolo

La Svizzera ha deciso di cancellare una serie di eventi promozionali legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina in seguito alla forte eco che in Italia continua ad avere la tragedia di Crans-Montana.  A renderlo noto è stato il sito di informazione svizzera Les Temps, secondo cui Presence Suisse, l’ente pubblico incaricato di promuovere l’immagine turistica e culturale della Svizzera, ha annullato due serate di festa che avrebbero dovuto essere ospitate da Casa Svizzera a Milano (un evento legato alla gastronomia e uno legato alla musica) e un gala a inviti sulle Alpi. 

Profilo basso 

 La parola d’ordine è dunque "profilo basso", per evitare che momenti di festa possano cozzare con il clima creato dalla tragedia in Italia. “Il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l’ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto, ci hanno spinti a rivalutare tutto e ad adeguare il programma”, ha spiegato alla Radio Svizzera Alexandre Edelmann, capo di Presenza Svizzera. Rinviato anche un progetto di comunicazione, mentre resteranno i concerti di corno delle Alpi.

Approfondimento

Crans-Montana, Moretti non era più il gestore del Constellation
FOTOGALLERY

1/10
Mondo

Crans Montana, la ristrutturazione del 2015 a Le Constellation: foto

Gli interventi avviati dai proprietari, Jacques e Jessica Moretti, hanno riguardato soprattutto il seminterrato dove la notte di Capodanno un rogo ha causato la morte di 40 persone. Nelle immagini si vede l'installazione della schiuma in poliuterano usata per rivestire le pareti e il restringimento della scala che porta alla veranda

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Groenlandia, Trump a premier Norvegia: "Non penserò più solo a pace"

Mondo

Il presidente americano ha scritto al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, affermando che,...

Spagna, incidente fra due treni: almeno 39 morti. DIRETTA

live Mondo

Intorno alle 19:39 di domenica 18 gennaio, sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia,...

Ucraina, Cremlino: Putin invitato a partecipare a tavolo pace a Gaza

live Mondo

Il leader russo è stato invitato a unirsi al "Board of Peace" del presidente degli Stati Uniti...

Iran: "Attaccare Khamenei è come una guerra totale contro il popolo"

live Mondo

Trump aveva detto che a Teheran è tempo di una nuova leadership. Il presidente iraniano...

Crans-Montana, Moretti non era più il gestore del Constellation

Mondo

Lo rivelano i registri commerciali del Canton Vallese analizzati da Le Figaro, secondo cui...

Mondo: I più letti