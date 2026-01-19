Lo rivelano i registri commerciali del Canton Vallese analizzati da Le Figaro, secondo cui dal 7 febbraio 2024 Moretti rimase in società solamente come socio, mentre la moglie Jessica veniva indicata come unico gestore al momento dell'incendio
Jacques Moretti non era più ufficialmente direttore del Constellation dal 7 febbraio 2024. Lo rivelano i registri commerciali del Canton Vallese analizzati da Le Figaro, secondo cui Moretti da quella data rimase in società solamente come socio, mentre la moglie Jessica veniva indicata come unico gestore al momento dell'incendio di Crans-Montana.
Le accuse ai Moretti
Tra le altre accuse Jacques e Jessica Moretti sono oggetto di un'indagine penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose. A più di due settimane dall'incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone e ne sono rimaste ferite 116, le indagini proseguono. Mentre Jessica Moretti è stata posta sotto sorveglianza giudiziaria con diverse condizioni, suo marito è stato arrestato il 9 gennaio. L'inchiesta dovrà accertare il ruolo e la responsabilità di ciascun individuo.
Possibili ripercussioni sul piano civile
Come indica Le Figaro, il cambiamento di status non dovrebbe avere ripercussioni sul piano penale, ma potrebbe averne sul piano civile e in particolare sul risarcimento delle vittime. Secondo un avvocato svizzero specializzato in diritto commerciale, citato dal giornale francese, il Codice delle obbligazioni svizzero stabilisce che solo i dirigenti "sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni causati dalla violazione dei loro doveri". Tuttavia, secondo lo stesso Codice sussiste anche una responsabilità degli "organismi di fatto", ovvero coloro che gestiscono quotidianamente l'azienda. Resta da vedere come le autorità decideranno di classificare Jacques Moretti, ma anche quale posizione adotterà nei confronti della moglie.
Leggi anche
Roma, sigilli al Piper: locale chiuso nei controlli post Crans-Montana
Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in procura per interrogatorio
I coniugi Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar in Svizzera dove a Capodanno sono morte 40 persone, si sono recati negli uffici della procura di Sion per essere sentiti. La coppia è arrivata scortata dalla polizia e senza rilasciare dichiarazioni. Dopo l'interrogatorio, l'uomo è stato arrestato su disposizione della procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ed è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale