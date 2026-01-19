Jacques Moretti non era più ufficialmente direttore del Constellation dal 7 febbraio 2024. Lo rivelano i registri commerciali del Canton Vallese analizzati da Le Figaro, secondo cui Moretti da quella data rimase in società solamente come socio, mentre la moglie Jessica veniva indicata come unico gestore al momento dell'incendio di Crans-Montana.

Le accuse ai Moretti

Tra le altre accuse Jacques e Jessica Moretti sono oggetto di un'indagine penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose. A più di due settimane dall'incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone e ne sono rimaste ferite 116, le indagini proseguono. Mentre Jessica Moretti è stata posta sotto sorveglianza giudiziaria con diverse condizioni, suo marito è stato arrestato il 9 gennaio. L'inchiesta dovrà accertare il ruolo e la responsabilità di ciascun individuo.