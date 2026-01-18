Offerte Sky
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Roma, sigilli al Piper: lo storico locale chiuso nei controlli dopo strage Crans-Montana

Il sequestro preventivo dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto

Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria.  All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura nei locali di Roma vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana.

Riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie

All'interno della discoteca sarebbero state riscontrate anche pessime condizioni igienico-sanitarie. La struttura, come detto, è stata sottoposta a sequestro preventivo, che quindi necessita di convalida dell'autorità giudiziaria. I controlli della Questura nei locali vanno avanti da tempo e proseguiranno in una logica di continuità. Lo scorso anno sono stati chiusi circa 60 esercizi commerciali. 

