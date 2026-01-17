Manfredi Marcucci, uno dei ragazzi rimasti coinvolti nel tragico rogo al disco-pub Le Constellation di Crans-Montana durante la notte di Capodanno, è uscito dal coma farmacologico in cui ha trascorso le prime due settimane del 2026. Il 16enne romano è ora ricoverato nel Centro ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano dopo essere uscito dalla terapia intensiva ed essere stato estubato. Il suo primo pensiero è andato ai compagni: "Dove sono i miei amici?". Tra loro c'era anche Riccardo Minghetti, tra le sei vittime italiane della strage. Ma Manfredi ancora non sa cos'è accaduto ai ragazzi che erano con lui al Le Constellation quella notte e per il momento non ne sarà messo a conoscenza.

Il dialogo con i genitori e la richiesta: "Posso andare in gita?"

Dopo essere uscito dalla terapia intensiva, i genitori hanno potuto finalmente parlare con Manfredi, con la bocca appoggiata all'orecchio, e ascoltare le sue risposte date con un filo di voce. Ma tanto è bastato a papà Umberto per dire di riuscire a "intravedere" una luce in fondo al tunnel". Il ragazzo, che frequenta il liceo Chateaubriand di Roma, si è ricordato che proprio in questi giorni i suoi compagni che seguono i corsi di italiano sarebbero stati in gita a Milano per visitare i luoghi di Alessandro Manzoni. "Posso andare con loro?", ha chiesto ai genitori. La risposta è stata ovviamente negativa, così come non è stato possibile per gli studenti fargli visitama i ragazzi hanno potuto incotrare la famiglia dell'amico per dare il loro supporto e consegnare messaggi. Il 16enne resterà al Niguarda ancora per altri giorni: ha molti dolori e si sta sottoponendo ad altre cure. I suoi genitori, così come i parenti degli altri feriti, dovranno continuare a indossare la mascherina perché il giovane ha la gola e i polmoni danneggiati.