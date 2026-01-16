I due proprietari del Constellation sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi: l’uomo si trova in carcere mentre la moglie è sottoposta a misure cautelari. Fissate per mercoledì 21 gennaio le autopsie sui corpi dei 16enni milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi

È di 400mila franchi la richiesta di cauzione avanzata dalla procura generale di Sion per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti. I due proprietari del Constellation di Crans Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite nel rogo della notte di Capodanno, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. L'imprenditore francese è attualmente in carcere mentre la moglie è sottoposta ad alcune misure cautelari come l'obbligo di firma e il divieto di espatrio. Per tornare liberi, i due coniugi devono pagare alla Procura una cifra pari a 200mila franchi a testa.