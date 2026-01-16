I due proprietari del Constellation sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi: l’uomo si trova in carcere mentre la moglie è sottoposta a misure cautelari. Fissate per mercoledì 21 gennaio le autopsie sui corpi dei 16enni milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi
È di 400mila franchi la richiesta di cauzione avanzata dalla procura generale di Sion per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti. I due proprietari del Constellation di Crans Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite nel rogo della notte di Capodanno, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. L'imprenditore francese è attualmente in carcere mentre la moglie è sottoposta ad alcune misure cautelari come l'obbligo di firma e il divieto di espatrio. Per tornare liberi, i due coniugi devono pagare alla Procura una cifra pari a 200mila franchi a testa.
Fissate autopsie Chiara Costanzo e Achille Barosi
Intanto proseguono gli accertamenti sulle cause che hanno portato alla morte delle giovani vittime italiane. Il prossimo mercoledì, 21 gennaio, verrà effettuata l'autopsia sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due 16enni originari di Milano. La Procura del capoluogo lombardo, delegata da quella di Roma che ha aperto un'indagine per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio, ha inviato questa mattina ai legali che assistono le famiglie delle due giovani vittime l'avviso di fissazione dell'esame autoptico con cui si dovrà stabilire le cause della morte.
Genitori parti civili
La procura svizzera sta intanto procedendo con le indagini, in buona collaborazione con l’Italia come ha sottolineato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Antonio Bana e Stefano Cassamagnaghi, legali dei genitori di Achille, stanno procedendo con la costituzione di parte civile nell'indagine della procura di Sion. Anche i genitori di Chiara, tramite gli avvocati Vinicio Nardo e Alfredo Zampogna, si costituiranno parte civile nell'indagine svizzera.
Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in procura per interrogatorio
I coniugi Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar in Svizzera dove a Capodanno sono morte 40 persone, si sono recati negli uffici della procura di Sion per essere sentiti. La coppia è arrivata scortata dalla polizia e senza rilasciare dichiarazioni. Dopo l'interrogatorio, l'uomo è stato arrestato su disposizione della procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ed è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale