Tiziano Ferro canta "E ti vengo a cercare" di Franco Battiato

Il cantautore ha annunciato il secondo singolo del nuovo disco, un omaggio a Battiato. “Un poeta, un filosofo, un mentore, un amico. Non potevo non omaggiare anche lui, in questo viaggio tra le canzoni”

Il secondo singolo tratto dal nuovo disco di Tiziano Ferro è una cover di Franco Battiato, “E ti vengo a cercare”. Lo ha fatto sapere lo stesso cantautore di Latina ai suoi fan questa mattina, tramite i suoi profili social.

Tiziano Ferro canta Franco Battiato approfondimento Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri, Tiziano Ferro canta Rimmel Nel post si vede Tiziano Ferro dentro ad una decappottabile: “Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore, con più volontà” - ha scritto Ferro su Instagram, citando una parte di “E ti vengo a cercare” brano tratto dall’album “Fisiognomica” del 1988 di Battiato - Un poeta, un filosofo, un mentore, un amico. Non potevo non omaggiare anche lui, in questo viaggio tra le canzoni che sono diventate miracolo nella mia vita” ha concluso, annunciando così il nuovo singolo tratto dal suo album di cover, "Accetto miracoli: l'esperienza degli altri". Il video della canzone uscirà il 30 ottobre. Non è la prima volta che il cantante 40enne canta Franco Battiato: lo aveva già fatto nel 2002 durante alcuni concerti del tour legato al suo album d'esordio "Rosso relativo", quando si era esibito con una cover di "Centro di gravità permanente". Nel 2008 ha collaborato proprio con il cantautore siciliano per uno dei brani del suo quarto album "Alla mia età": insieme scrissero e incisero "Il tempo stesso". "Battiato è l'avanguardia - ha dichiarato tempo fa Tiziano a LaStampa - ero a Madrid per un corso di marketing e ho fatto 400 km per andarlo a sentire a Logrono: gli davo del lei poi siamo diventati amici, mi ha chiesto un adattamento in spagnolo di 'Tutto l'universo obbedisce all'amore'. Da questi signori ho capito che cos'è l'integrità".