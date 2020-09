Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri, Tiziano Ferro canta Rimmel

Esce il 6 novembre il secondo capitolo dell’album pubblicato nel 2019 e già certificato doppio Platino. Per il suo primo album di cover, l'artista ha reinterpretato 13 brani di altrettanti autori italiani che con queste canzoni hanno dato forma a piccoli miracoli nel corso della sua vita

Esce giovedì 3 settembre Rimmel, la canzone di Francesco De Gregori che Tiziano Ferro ha scelto come primo singolo per anticipare Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri, il secondo capitolo dell’album pubblicato nel 2019 e già certificato doppio Platino. Per il suo primo album di cover, Tiziano ha reinterpretato 13 brani di altrettanti autori italiani che con queste canzoni hanno dato forma a piccoli miracoli nel corso della sua vita, come “luci piccolissime in fondo al tunnel, risposte, ispirazione, voglia di cambiamento, testardaggine, coraggio, risate, amore”.

approfondimento Tiziano Ferro e Massimo Ranieri cantano la cover di Perdere l'amore Oltre a Rimmel, che apre l’album, Tiziano reinterpreta Morirò D’Amore portata al successo da Giuni Russo, Bella D’Estate (Mango, che l’ha composta con Lucio Dalla), Margherita (Riccardo Cocciante), E Ti Vengo a Cercare (Franco Battiato), Almeno Tu Nell’Universo (Mia Martini), Cigarettes And Coffee (Scialpi), Perdere L’Amore (Massimo Ranieri, che per l’occasione duetta con Tiziano), Piove (Jovanotti) feat. Box of Beats, Portami a Ballare (Luca Barbarossa), Nel Blu Dipinto Di Blu (Domenico Modugno), Ancora, Ancora, Ancora (brano di Cristiano Malgioglio noto soprattutto nell’interpretazione di Mina), e infine Non Escludo Il Ritorno (scritto a quattro mani dall’indimenticabile Franco Califano con Federico Zampaglione). Accetto Miracoli: L’Esperienza degli Altri esce il 6 novembre 2020, in preorder su iTunes e preAdd su AppleMusic da giovedì 3 settembre, contemporaneamente all’uscita del singolo (tutto al link https://tiziano.lnk.to/rimmel) sempre su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). I formati disponibili sono: doppio CD e album digitale con 25 tracce (le 13 cover più i brani di “Accetto Miracoli”), oppure LP (con le 13 cover).