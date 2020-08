Tiziano Ferro e Massimo Ranieri cantano la cover di Perdere l'amore

Dopo il duetto al Festival di Sanremo, i due artisti tornano a collaborare per il progetto I Love My Radio. Si tratta dell’ultima di 10 cover registrate per celebrare i 45 anni del sistema radiofonico

La storia di “Perdere l’amore”

Vincitrice del Festival di Sanremo 1988, “Perdere l’amore” è stata scritta da Marcello Marrocchi e Giampiero Artegiani. Inizialmente venne proposta al Festival da Gianni Nazzaro, ma fu scartata. Ad ottenere l’attenzione della giuria fu infatti la versione con arrangiamento di Lucio Fabbri e Rocco Tanica di Elio e le Storie Tese. “Perdere l’amore” racconta la fine di una storia d'amore e le difficoltà che nascono per la chiusura di una relazione così importante. In particolare i protagonisti sono troppo avanti con gli anni per rifarsi una vita e la sofferenza prende il sopravvento. Massimo Ranieri “urla” così lo sconforto di non accettare la realtà delle cose.

Il testo di “Perdere l’amore”

E adesso andate via

Voglio restare solo

Con la malinconia

Volare nel suo cielo

Non chiesi mai chi eri

Perché scegliesti me

Me che fino a ieri

Credevo fossi un re

Perdere l'amore

Quando si fa sera

Quando tra i capelli

Un po' d'argento li colora

Rischi di impazzire

Può scoppiarti il cuore

Perdere una donna

E avere voglia di morire

Lasciami gridare

Rinnegare il cielo

Prendere a sassate

Tutti i sogni ancora in volo

Li farò cadere ad uno ad uno

Spezzerò le ali del destino

E ti avrò vicino

Comunque ti capisco

E ammetto che sbagliavo

Facevo le tue scelte

Chissà che pretendevo

E adesso che rimane

Di tutto il tempo insieme

Un uomo troppo solo

Che ancora ti vuol bene

Perdere l'amore

Quando si fa sera

Quando sopra al viso

C'è una ruga che non c'era

Provi a ragionare

Fai l'indifferente

Fino a che ti accorgi

Che non sei servito a niente

E vorresti urlare

Soffocare il cielo

Sbattere la testa

Mille volte contro il muro

Respirare forte il suo cuscino

Dire è tutta colpa del destino

Se non ti ho vicino

Perdere l'amore

Maledetta sera

E raccogli i cocci

Di una vita immaginaria

Pensi che domani

È un giorno nuovo

Ma ripeti non me l'aspettavo

Non me l'aspettavo

Prendere a sassate

Tutti i sogni ancora in volo

Li farò cadere ad uno ad uno

Spezzerò le ali del destino

E ti avrò vicino

Perdere l'amore.