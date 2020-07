J-Ax, arriva la cover di "50 Special" dei Lunapop

Prosegue l’iniziativa “I love my Radio” con la cover di “50 Special” firmata da J-Ax (FOTO). Il rapper reinterpreta il grande classico dei Lunapop scritto da Cesare Cremonini e che ha permesso al gruppo di conquistare le classifiche nel 1999. Una sorprendente versione rap-rock da ascoltare in radio dal 20 luglio e registrata esclusivamente per il progetto radiofonico. Per l’occasione J-Ax ha scritto una barra inedita che impreziosisce ulteriormente la sua versione. Anche questa cover fa parte del progetto “I love my Radio” ed è l’ottavo brano proposto dopo “Centro di gravità permanente” di Biagio Antonacci, arriva dopo la reinterpretazione di “Mare mare” di Elisa, “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini, “Una donna per amico” di Eros Ramazzotti, “Non sono una signora” di Giorgia e “Sei nell’anima” dei Negramaro. Sono dieci le cover previste e che per la prima volta uniscono le emittenti radiofoniche italiane per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico. All’appello mancano ancora le cover firmate da Jovanotti e da Tiziano Ferro e Massimo Ranieri.

Il successo di “50 Special”

Scritta da Cesare Cremonini, frontman e leader del gruppo, “50 Special” è stata pubblicata nella primavera del 1999. Si tratta del primo singolo in assoluto dei Lunapop e una delle canzoni di maggiore successo della musica italiana. Grazie al riscontro ottenuto, il gruppo bolognese si trasformò in un autentico fenomeno di massa. “50 Special” ha permesso di conoscere anche il talento di Cesare Cremonini divenuto poi con il tempo uno dei cantautori più apprezzati e seguiti nel Paese.

Il testo di “50 Special”

Vespe truccate, anni Sessanta

Girano in centro sfiorando i novanta

Rosse di fuoco, comincia la danza

Di frecce con dietro attaccata una targa

Dammi una Special, l'estate che avanza

Dammi una Vespa e ti porto in vacanza

Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

La scuola non va

Ma una Vespa, una donna non ho

Ho una Vespa domenica è già

E una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà

Fuori città

Fuori città, fuori città

Fuori città, fuori città

Esco di fretta dalla mia stanza

A marce ingranate dalla prima alla quarta

Devo fare in fretta devo andare a una festa

Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa

Dammi una Special l'estate che avanza

Dammi una Vespa e ti porto in vacanza

Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

La scuola non va

Ma una Vespa, una donna non ho

Ho una Vespa domenica è già

E una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà, mi porterà

Fuori città

Fuori città

Fuori città