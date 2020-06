Marco Mengoni, Quando di Pino Daniele la cover per I love my radio

Da lunedì 8 giugno sarà disponibile in rotazione radiofonica “ Quando ” di Marco Mengoni ( FOTO ), cover della famosa canzone di Pino Daniele. L’iniziativa fa parte del progetto “I Love My Radio” partito il 18 maggio e che durerà fino al 31 luglio. In questo lasso di tempo si può scegliere la canzone della nostra vita tra i 45 brani, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionati dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici del progetto. 45 hit che comporranno una compilation virtuale da cui gli ascoltatori potranno scegliere il proprio brano preferito di sempre. Dopo la cover di “Mare Mare” di Luca Carboni pubblicata da Elisa, è il turno di Marco Mengoni che ha scelto “Quando” di Pino Daniele.

Il successo di “Atlantico” e l’assenza dai social

La cover di “Quando” arriva dopo otto mesi di assenza dal mercato discografico. Marco Mengoni è reduce dal grande successo dell’album “Atlantico”, certificato triplo disco di platino. Dal progetto sono stati estratti i singoli “Voglio”, “Hola (I Say)” con Tom Walker, “Buona vita” e “Muhammad Ali”. Ad ottobre poi è stata pubblicata la ristampa dell’album dopo il grande successo del tour nei palazzetti dello sport e in splendide location del patrimonio italiano. Da “Atlantico / On Tour”, quarto album dal vivo del cantautore, è stato estratto il singolo “Duemila volte”, uno dei quattro inediti presenti insieme a “Calci e pugni” e “Il destino davanti”. Durante il lockdown, Marco Mengoni ha trascorso lunghi periodi di inattività sui social (la chat con Tiziano Ferro pubblicata sui social), un particolare che non è passato inosservato. L’artista ha così deciso di pubblicare un video per spiegare i motivi: “La mia non è assenza dai social… È che ci sto mettendo una quarantena intera per registrare le prossime stories!”. Nel video sono presenti vari tentativi di registrazioni con errori e papere. Il post è stato apprezzatissimo dai tanti followers e da colleghi come Laura Pausini e Paola Turci.