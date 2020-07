Negramaro, arriva la cover di "Sei nell'anima" di Gianna Nannini

Il progetto “I love my radio” propone per questa settimana “Sei nell’anima”, brano di Gianna Nannini reinterpretato dai Negramaro (le canzoni più famose). L’iniziativa è nata per scegliere la canzone della nostra vita tra i 45 brani, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionati dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici. I Negramaro hanno scelto “Sei nell’anima”, canzone portata al successo da Gianna Nannini e che ora ha una veste completamente nuova, grazie ad un arrangiamento inedito che spazia tra sonorità elettroniche e orchestrali e che vede alla produzione Andro, il tastierista della band. In attesa di conoscere nuove indiscrezioni sul nuovo album in lavorazione, i Negramaro partecipano al progetto “I love my radio” poche settimane dopo l’uscita del singolo “Better Days – Giorni Migliori”, in collaborazione con gli One Republic.

Quella del gruppo salentino è la sesta cover in rotazione radiofonica dopo “Mare mare” di Elisa, “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini, “Una donna per amico” di Eros Ramazzotti e “Non sono una signora” di Giorgia. Saranno in tutto dieci le cover pubblicate da 10 grandi artisti italiani. Nelle prossime settimane sarà il turno di Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, J-Ax e Jovanotti.