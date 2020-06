Giorgia, arriva la cover di "Non sono una signora" di Loredana Bertè

Prosegue il progetto “I love my radio”, nato per scegliere la canzone della nostra vita tra i 45 brani, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionati dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici. Per l’occasione anche Giorgia (le canzoni più famose) si è cimentata in una cover di uno dei brani selezionati, “Non sono una signora” di Loredana Bertè. La cantante ha annunciato sui social l’uscita del brano, in rotazione radiofonica dal 29 giugno, con un post sui social: “Ho scelto 'Non sono una signora' scritta da Ivano Fossati nel 1982 per la nostra grande unica inimitabile Loredana Bertè che lo ha reso un pezzo di storia della nostra musica”. La cover di Giorgia è la quinta dopo “Mare mare” di Elisa, “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini e “Una donna per amico” di Eros Ramazzotti. Saranno in tutto dieci le cover pubblicate da 10 grandi artisti italiani. Nelle prossime settimane sarà il turno di Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, J-Ax, Jovanotti e Negramaro.