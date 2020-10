Tiziano Ferro: "Ero un alcolista, non bevo più perché accetto la vita"

"Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista. Ora non bevo più perché accetto la vita". Così Tiziano Ferro racconta, in un'intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera, un momento buio della sua vita. E come è riuscito a superarlo senza cancellarlo. Perché anche gli errori contribuiscono a creare quello che siamo, ma è onesto, in primis con se stessi, elaborarli e chiuderli in un cassetto.