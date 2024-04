Anne Hathaway ha dovuto baciare 10 uomini durante un'audizione

L’attrice ha rivelato che negli anni 2000 i produttori di un film in cui avrebbe dovuto recitare le chiesero di baciare una serie di potenziali co-protagonisti. Parlando con V Magazine, la diva ha spiegato che al tempo “era considerato normale chiedere a un attore di baciare altri attori per testare la chimica. Che è effettivamente il modo peggiore per farlo”

Anne Hathaway, che ha vinto un Oscar per il suo ruolo in Les Misérables e sarà presto vista nella commedia romantica The Idea of You, ha detto di aver acconsentito alla richiesta. "E io ero così giovane e terribilmente consapevole di quanto fosse facile perdere tutto venendo etichettata come 'difficile', quindi ho solo finto di essere entusiasta e l’ho fatto. Non era una lotta di potere, nessuno stava cercando di essere terribile o farmi del male. Era solo un periodo molto diverso da ora”, prosegue Hathaway.

Ha continuato con le seguenti parole: "Mi dissero: 'Oggi arriveranno 10 ragazzi e sei stata scelta. Non sei eccitata all'idea di baciare tutti loro?' E io pensai: 'C'è qualcosa che non va in me?' Perché non ero eccitata. Pensavo suonasse disgustoso”.

Ha spiegato che al tempo “era considerato normale chiedere a un attore di baciare altri attori per testare la chimica. Che è effettivamente il modo peggiore per farlo”.

Hathaway, che è anche produttrice del suo nuovo film The Idea of You, organizza le audizioni in modo diverso



Anne Hathaway, che è anche produttrice del suo nuovo film The Idea of You, organizza le audizioni in modo diverso.

The Idea of You è un film del 2024 diretto da Michael Showalter, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Robinne Lee. Racconta della relazione tra una madre single e una star di una boy band interpretata da Nicholas Galitzine.

Memore di quanto accadeva a lei e ai suoi colleghi all’inizio degli anni Duemila, Hathaway ha detto che ora organizza le audizioni in modo diverso.

"Abbiamo chiesto a ciascuno degli attori che venivano all’audizione di scegliere una canzone che sentivano che il loro personaggio amerebbe", ha detto l’attrice e produttrice della pellicola. “Abbiamo chiesto loro di scegliere un brano che metterebbero per far ballare il mio personaggio, e poi avremmo fatto una piccola improvvisazione. Ero seduta su una sedia come se fossimo tornati da cena o da una passeggiata o qualcosa del genere, abbiamo premuto play e abbiamo iniziato a ballare insieme”.

Nicholas Galitzine (che sappiamo essere colui che alla fine ha avuto la parte, dato che è il suo co-protagonista nella pellicola) ha scelto una canzone della band rock Alabama Shakes, guidata da Brittany Howard. "Ho sentito la voce di Brittany e ho iniziato a sorridere", ha detto Hathaway. "E lui mi ha visto sorridere, quindi si è rilassato, e abbiamo iniziato a ballare. Nessuno stava facendo sfoggio. Nessuno stava cercando di ottenere il lavoro. Eravamo solo in uno spazio a ballare. Ho guardato Michael Showalter, il nostro regista, che era raggiante. Scintilla!”.