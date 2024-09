Lunedì 15 settembre la Tempo Music Investment ha depositato nel tribunale federale di Los Angeles una causa contro Miley Cyrus e i co-autori di Flowers, Gregory Hein e Michael Pollack, che avrebbero copiato e sfruttato senza autorizzazione parti della canzone When I Was Your Man di Bruno Mars. Nella causa, che ha coinvolto anche Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart e altre aziende che hanno distribuito Flowers, Bruno Mars non risulta tuttavia come querelante. Ha infatti sollevato la questione la sola Tempo Music, che ha dichiarato di possedere una parte dei diritti d’autore negli Stati Uniti del brano del cantante grazie all'acquisizione da Philip Lawrence, co-autore insieme a Mars, Ari Levine e Andrew Wyatt. “Qualsiasi fan di When I Was Your Man di Bruno Mars sa che Flowers di Miley Cyrus non ha raggiunto tutto quel successo da sola. Flowers duplica molti elementi melodici, armonici e del testo di When I Was Your Man, inclusi il profilo e la sequenza delle note nella strofa, la linea di basso di collegamento, alcune battute del ritornello, certi elementi musicali, elementi del testo e progressioni di accordi specifiche”, si legge nella causa riportata da Rolling Stone US. “È innegabile, sulla base della combinazione e del numero di somiglianze tra le due registrazioni, che Flowers non esisterebbe senza When I Was Your Man”.