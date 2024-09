Britney Spears, Fisher Price lancia le action figure della popstar

Il brand di giocattoli ha presentato la collezione dedicata alla Principessa del Pop. Le quattro bambole rappresentano momenti iconici della carriera dell’artista: dal videoclip di Oops!... I Did It Again all’esibizione con I’m a Slave 4 You agli MTV Video Music Awards 2001

Un anniversario importante che non può non essere festeggiato. In occasione dei venticinque anni dall’uscita dell’album di debutto della Principessa del Pop, Fisher Price ha annunciato l’arrivo della serie di action figure dedicata a Britney Spears. L’azienda di giocattoli ha offerto in anteprima uno sguardo sulla collezione.

britney spears, in uscita la serie firmata fisher price È il 12 gennaio 1999 quando Britney Spears pubblica il suo omonimo album di debutto cambiando per sempre la traiettoria della musica pop. A venticinque anni di distanza dall’uscita del disco, Fisher Price ha deciso di festeggiare l’anniversario con una collezione di action figure dedicata proprio alla voce di ...Baby One More Time. L’azienda ha pubblicato le immagini della serie composta da quattro differenti bambole, dall’altezza di circa 6,35 centimetri, raffiguranti momenti iconici della carriera dall’artista: Britney Spears in versione studentessa nel videoclip di ...Baby One More Time

la cantante con la tuta rossa sfoggiata nel video di Oops!... I Did It Again

la popstar con l’outfit indossato per l’esibizione di I’m a Slave 4 You agli MTV Video Music Awards 2001

la voce di Gimme More con la divisa da hostess per il video di Toxic approfondimento Britney Spears, a Universal i diritti per un biopic sulla popstar

Britney Spears (FOTO) è tra le artiste di maggior successo nella storia del pop e non solo. In oltre venticinque anni di carriera la cantante ha influenzato il settore dell’intrattenimento lasciando un segno indelebile nel mondo della musica. Tra le sue hit immortali troviamo (You Drive Me) Crazy, Stronger, Everytime, Piece of Me, Womanzier, Circus e I Wanna Go. approfondimento Autobiografie choc, 20 verità dal Principe Harry a Britney Spears

Dopo l’allontanamento dai riflettori, nel 2023 Britney Spears ha pubblicato il memoir The Woman in Me raccontandosi in prima persona come mai fatto prima. Il libro ha ottenuto un responso straordinario da parte del pubblico e della critica vendendo milioni di copie a livello internazionale.