Céline Dion sorprende i fan nel promo di Sunday Night Football

Il promo di Sunday Night Football, la trasmissione sulle partite della National Football League in onda su NBC e Peacock, ha una protagonista inaspettata: Céline Dion. Sulle note dell’iconico brano It’s All Coming Back to Me Now, la cantante compare all’improvviso con indosso una felpa vintage del Super Bowl del 1996 per ricordare la leggendaria partita dove la squadra dei Cowboys aveva sconfitto il team degli Steelers. “Penso che la cosa che preferisco di questo gioco sia il suo potere di connettere chi siamo, chi eravamo”, ha esordito la cantante. “Per dimostrare che i nostri ricordi più potenti, i nostri amori più duraturi, possono rimanere con noi per sempre. Sai di cosa sto parlando, vero? A volte, alcune notti, tutto ritorna”. Mentre scorrono i filmati delle azioni sportive in campo, Dion prosegue: “Che bella passione ha prodotto. Che doloroso crepacuore ha rivelato. Così tanto tempo fa. Come tante vecchie fiamme, è sempre bello quando tornano insieme, non pensate? Come stasera, evocando il tipo di magia che una volta hanno prodotto. I Cowboys e gli Steelers, un classico senza tempo della domenica sera”. Una pioggia di Gatorade ha infine cosparso la vincitrice del premio Oscar.