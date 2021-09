You 3, pubblicato il trailer della nuova stagione

La caccia si è conclusa da tempo e invece di ripetere la trama ben nota, magari trasferendosi in un’altra città, Joe si ritrova a fare il padre a Madre Linda, nel Nord della California. Un quartiere a dir poco benestante, con vicini che variano da imprenditori tecnologici a mamme blogger. Tutti vantano sorrisi di plastica sul proprio volto ma proprio qui si cela un tesoro inaspettato. I nuovi episodi faranno il loro esordio il 15 ottobre su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick .

You 3, cosa sappiamo

approfondimento

You 3, Netflix ha pubblicato alcune foto dei nuovi episodi

Nel finale della seconda stagione di “You” scopriamo che Love è incinta. Questo è di fatto il motivo per il quale lei è ancora in vita. La coppia, per quanto folle e perversa, è ora sposata e ha messo al mondo una nuova vita.

Si sono trasferiti in un quartiere residenziale, dove Joe si sente palesemente in trappola. I giorni in cui poteva muoversi liberamente sono ormai alle spalle. Love non vuole altro che dimenticare tutto e ripartire da zero. Vuole essere una madre e moglie felice. Suo marito, però, guarda con nostalgia alla sua vita passata e ha già individuato la prossima preda.

È impossibile, però, coltivare una nuova ossessione senza farsi beccare dal radar di Love. Il trailer di “You” offre molte anticipazioni, tra le quali un gran numero di scontri tra la neo coppia di sposini. Dalla terapia di coppia alla sepoltura di un cadavere. Vi sarà un modo per far funzionare questa coppia disfunzionale? Cosa accadrà alla donna della porta accanto che Joe crede possa essere “quella giusta”?

Ecco il cast di “You”: