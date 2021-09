You 3, Netflix ha pubblicato alcune foto dei nuovi episodi

Sono state rilasciate le prime immagini ufficiali della terza stagione di You, la serie in uscita il prossimo 15 ottobre su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW

La terza stagione di You , thriller psicologico di grande successo, arriverà su Netflix a partire dal 15 ottobre, visibile anche su Sky Q e NOW. Nel frattempo, sono state svelate alcune foto dal set , che annunciano alcune importanti anticipazioni.

Nonostante i due appaiono come dei normalissimi genitori, possiamo già intuire che non tutto sarà come sembra. In un’altra immagine, infatti, ritroviamo Joe e Love di fronte alla camera blindata in vetro, ovvero il luogo dove, in passato, sono avvenuti crimini efferati. Staranno tramando qualcosa?

In questi scatti vediamo anche una new entry, l’attore Scott Speedman (Felicity) che in You 3 presterà il volto a Matthew, un amministratore delegato in carriera, ma anche un marito e un padre riservato.

Tra i personaggi che entreranno a far parte del cast di You 3 troviamo anche Tati Gabrielle, nel ruolo di Marienne, una bibliotecaria molto intelligente nonché un’attenta osservatrice.

You 3, la trama

La relazione tra Joe e Love dovrebbe ripartire da dove l’avevamo lasciata, una villa nella periferia di Los Angeles, pronti per iniziare la loro nuova vita e ad accogliere il bambino in arrivo. Nonostante le buone intenzioni, alla fine della seconda stagione capiamo che Joe ha iniziato a guardare a Love con occhi diversi, forse la teme.

La terza stagione, dunque, potrebbe essere incentrata proprio sul personaggio di Love, sul suo passato misterioso e sui segreti che cela con gelosia. Anche lei, infatti, è capace di orribili gesti, proprio come Joe. Il finale di You 2 lascia presagire che Joe non cambierà, al contrario la sua indole da stalker si rimanifesterà proprio nell’attimo in cui vedrà apparire una donna dall’altro lato del cortile.

Il colpo di scena finale ha inoltre lasciato molte questioni in sospeso, che nella terza stagione potrebbero risolversi. Non sappiamo, infatti, se Henry sia o meno il figlio legittimo di Joe. Love ha frequentato anche un altro uomo e potrebbe essere rimasta incinta di lui. Inoltre, il protagonista continua ad intrattenere uno scambio epistolare sia con Ellie, l’ex vicina di casa, che con il vero Will Bettelheim, a cui aveva rubato l’identità. È chiaro che, ad entrambi, Joe stia inviando del denaro, molto probabilmente per tenerli lontani.

Sono tanti i dubbi e le vicende che potrebbero alternarsi in You 3, non ci resta che attendere l’arrivo dell’attesissima serie su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW, e goderci lo spettacolo.