You 3, terminate le riprese della terza stagione

Si avvicina il momento in cui i fan potranno apprezzare la terza stagione di “You”. Attraverso i canali social ufficiali dello show, infatti, è stata annunciata la fine delle riprese dei nuovi episodi. Pubblicato uno scatto in bianco e nero che vede Penn Badgley seduto sulla propria sedia, riportante una perfetta descrizione del suo personaggio: “Stalker”.

Il lavoro sul set aveva avuto inizio a novembre 2020. È stato rallentato dall’emergenza Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ma si è concluso in tempo per sperare di poter vedere caricare gli episodi su Netflix entro il 2021. Nella seconda stagione si vede Joe compiere un passo importante nella propria vita. Sembra aver trovato il grande amore e con lei, Love , darà vita a una famiglia.

You 3, cosa sappiamo

approfondimento

Nel corso della terza stagione di “You” si vedrà l’evoluzione del rapporto tra Joe e Love. Il protagonista potrebbe dare vita a una nuova storia clandestina, costretto stavolta a nascondersi dalla propria famiglia.

L’attore Travis Van Winkle interpreterà il ruolo di Cary. Questi è un giovane molto carismatico e benestante. Si è autoproclamato “maestro dell’auto-ottimizzazione”. Ha un’azienda di integratori e si mostrerà alquanto interessato a Joe, al punto da invitarlo a far parte della sua cerchia di amici.

Shalita Grant, invece, interpreterà il ruolo di Sherry. Si tratta di una celebre “mamma influencer” che vive nella stessa zona dei due protagonisti. Indossa costantemente una maschera, al fine di mostrarsi rassicurante agli occhi dei propri fan. La verità è ben diversa. Inizia fin da subito a provare una profonda ostilità nei confronti di Love. La ritiene una minaccia all’interno della comunità. Finge di accoglierla nella propria cerchia, al solo scopo di distruggerla.

Non è stata fornita una data d’uscita ufficiale. Si presume, però, che la terza stagione possa fare il proprio debutto su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW, a dicembre 2021. Si tratta del periodo prescelto per i primi due cicli di episodi, in onda nel 2018 e 2019.