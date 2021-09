Invasion, il trailer della serie TV

É stato distribuito il trailer del nuovo progetto targato Apple, “Invasion”, che farà il proprio esordio il prossimo 22 ottobre . In questa giornata saranno caricati i primi tre episodi. Si tratta di un progetto ambizioso che, come il titolo suggerisce, proverà a raccontare in maniera innovativa un’invasione extraterrestre.

approfondimento

La vita degli abitanti della Terra viene di colpo stravolta e nulla sarà come prima. Un drama fantascientifico scritto e prodotto da Simon Kinberg (candidato agli Oscar per “The Martian”) e David Well (ideatore di “Hunters”).

L’idea di fondo è quella di riscoprire la propria umanità in un momento tanto drammatico. Le popolazioni del mondo non hanno alternative. Occorre fare fronte comune per tentare di sopravvivere e fronteggiare chi vuole appropriarsi della loro casa.

“C’è una ragione per la quale siamo su questa Terra. Uno scopo per tutto questo. Nel corso della nostra vita riusciamo a comprendere il perché. Perché io? A volte sono più cose, la maggior parte delle volte è una sola cosa. Un’unica ragione per tutto. Dopo tutti questi anni, non c’è nulla, fino a oggi. Tutti questi segni. Forse Dio mi ha dato qualcosa. Qualcosa di più grande. Forse questa è la ragione di tutto questo. Ci schiereremmo finalmente”.