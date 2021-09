Locke & Key, pubblicato il teaser trailer della seconda stagione

È in arrivo la seconda stagione di “Locke & Key”, che troverà spazio all’interno del catalogo di Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick . Lo show ha ottenuto grandi consensi, al punto da ricevere un rinnovo anticipato per una terza stagione.

I fan non vedono l’ora di poter apprezzare i nuovi episodi e intanto la piattaforma streaming ha diffuso online un nuovo teaser. Un filmato di grande importanza, dal momento che svela la data d’uscita della seconda stagione, fissata per il 22 ottobre 2021 . Spazio a spettacolari anticipazioni relative alla storia tratta dalla graphic novel di Joe Hill , celebre autore figlio d’arte (suo padre è Stephen King).

Locke & Key, le parole di Joe Hill

L’adattamento del fumetto è particolarmente piaciuto a Joe Hill, che si è espresso con parole esaltanti: “Adoro questo show e cosa è diventato. Carlton Cuse (showrunner) è una sorta di professore, quando si parla di show televisivi. Stavolta è stato in grado di trasformarsi in studente, così da capire esattamente come adattare ‘Locke & Key’. Basti pensare all’esito dei tentativi precedenti, che non sono andati a buon fine. Credo la storia sia una sorta di Harry Potter finito male, un Potter vietato ai minori”.

Locke & Key, trama e cast

Come detto, la serie si basa sull’omonima graphic novel di Joe Hill e Gabrielle Rodriguez. Una serie incentrata su una storia di formazione sull’amore, dal tono mistery, sulla gestione del dolore dopo la perdita di persone care e su quei legami che definiscono una famiglia.

Ecco il cast:

Connor Jessup: Tyler Locke

Emilia Jones: Kinsey Locke

Jackson Robert Scott Bode Locke

Darby Stanchfield: Nina Locke

Laysla De Oliveira: Dodge

Aaron Ashmore: Duncan Locke

Petrice Jones: Scot Cavendish

Griffin Gluck: Gabe

Si racconta la storia dei Fratelli Locke, trasferitisi in una nuova casa, Keyhouse (di proprietà della loro famiglia), insieme alla madre. Un’esperienza che viene stravolta dal ritrovamento di alcune chiavi magiche.

Questi oggetti regalano loro dei poteri e, in maniera misteriosa, sembrano essere legate alla morte del padre. Come se non bastasse questo carico d’avventura, dovranno fronteggiare un vero e proprio demone, risvegliatosi e postosi a caccia degli oggetti magici in loro possesso.